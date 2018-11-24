В Орловской области в ДТП с автобусом погибли четыре человека

В результате аварии с автобусом в Орловской области погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что ДТП произошло около 16.45. Неподалеку от деревни Жуковка Volkswagen столкнулся с грузовым автомобилем, также по касательной был задет автобус.

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По данным МЧС, в автобусе находился 21 пассажир, никто из них не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Орле при наезде троллейбуса на остановку погибли три человека.