В центре Киева блондинка в розовом пальто разбила топором Porsche
В центре Киева женщина в розовом пальто и серебристых ботфортах топором разбила дорогостоящий автомобиль Porsche, передает РИА «Новости».
Множество очевидцев снимали происходящее на видео.
Сначала блондинка при помощи баллончика с краской пишет «Сволочь» на двери машины, бьет топором по капоту автомобиля, после чего оставляет на нем еще одну надпись.
После этого женщина бьет лобовое стекло машины, оставляет в нем топор и уезжает с места происшествия.