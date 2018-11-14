В центре Киева блондинка в розовом пальто разбила топором Porsche

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В центре Киева женщина в розовом пальто и серебристых ботфортах топором разбила дорогостоящий автомобиль Porsche, передает РИА «Новости».

Множество очевидцев снимали происходящее на видео.

Сначала блондинка при помощи баллончика с краской пишет «Сволочь» на двери машины, бьет топором по капоту автомобиля, после чего оставляет на нем еще одну надпись.

После этого женщина бьет лобовое стекло машины, оставляет в нем топор и уезжает с места происшествия.