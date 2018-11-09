Росстат зафиксировал рост цен на бензин в России

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По данным Росстата, средняя розничная цена бензина в России на неделе с 29 октября по 4 ноября выросла на 2 копейки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, на Урале и Дальнем Востоке цена выросла на 11-12 копеек.

При этом увеличение цен на бензин отмечалось в 23 центрах регионов России.

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Однако, в Москве и в Санкт-Петербурге за прошедший период цены на автомобильный бензин не изменились.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России выступила за гибкий акциз на бензин.