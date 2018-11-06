Грузовик въехал в торговый центр в Иркутске

В Иркутске грузовой автомобиль въехал в зал торгового центра, сообщается на сайте Главного управления Министерства внутренних дел по Иркутской области.

«Водитель опрошен сотрудниками ГИБДД. Ссылается на неисправность тормозной системы. В результате инцидента одна женщина средних лет госпитализирована. Предположительно, она находилась в торговом зале в качестве покупателя», — рассказал представитель ведомства.

По факту произошедшего проводится проверка. Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое.