Пробки в Москве достигли 9 баллов
Пробки в Москве вечером в пятницу, 2 ноября, достигли 9 из 10 возможных баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».
Пробки образовались на Москворецкой, Серебрянической, Пречистенской и Кремлевской набережных.
Также затруднено движение по Болотной набережной, Большому Москворецкому мосту и Большой Якиманке.
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При это пробки растянулись почти на всем протяжении Третьего транспортного кольца (ТТК).
Ранее сообщалось, что москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт.