Число пострадавших в ДТП с грузовиком в Ивановской области увеличилось вдвое

Количество пострадавших в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовым автомобилем в Ивановской области увеличилось до десяти человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Ранее сообщалось о пятерых пострадавших в аварии.

Реклама

«По данным медицины катастроф, пострадали десять человек», — заявил представитель МЧС России.

Инцидент произошел в городе Тейково Ивановской области. На улице Шоссейная автобус столкнулся с грузовиком. После столкновения грузовой автомобиль перевернулся. В автобусе находились 33 человека, включая водителя.