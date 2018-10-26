Мексиканские паломники линчевали врезавшегося в толпу водителя

В мексиканском штате Мехико водитель влетел в толпу паломников, в результате чего пострадали 32 человека, пишет Excelsior.

По данным издания, после аварии паломники вытащили водителя из машины и избили его, в результате чего он скончался на месте происшествия. Как отмечается, автомобиль двигался с превышением скорости.

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Сообщается, что инцидент произошел в муниципалитете Чалько, где процессия паломников направлялась в местную церковь.

Подчеркивается, что среди пострадавших 14 детей. 20 человек после аварии были госпитализированы.

Ранее стало известно, что машина въехала в группу пешеходов в Ватикане.