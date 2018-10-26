Мексиканские паломники линчевали врезавшегося в толпу водителя
В мексиканском штате Мехико водитель влетел в толпу паломников, в результате чего пострадали 32 человека, пишет Excelsior.
По данным издания, после аварии паломники вытащили водителя из машины и избили его, в результате чего он скончался на месте происшествия. Как отмечается, автомобиль двигался с превышением скорости.
Сообщается, что инцидент произошел в муниципалитете Чалько, где процессия паломников направлялась в местную церковь.
Подчеркивается, что среди пострадавших 14 детей. 20 человек после аварии были госпитализированы.
Ранее стало известно, что машина въехала в группу пешеходов в Ватикане.
En San Martín cuautlalpan #Chalco, el conductor de una camioneta Lobo, atropelló a varias personas que participaban en una procesión. Al menos 20 personas resultaron lesionadas, y a dos de los tripulantes de la camioneta los mataron a golpes los pobladores. La cosa está caliente pic.twitter.com/yhHKQglZlJ— Rodolfo Dorantes (@Rodolfodorantes) 26 октября 2018 г.