МЧС назвало причину смертельного ДТП в Подмосковье

По данным МЧС России по Московской области, авария между автобусом и маршруткой в Дмитровском районе Подмосковья произошла в результате бокового столкновения, передает РИА «Новости».

«Установлено, что произошло попутное боковое столкновение маршрутного такси с частным автобусом, в результате чего маршрутное такси перевернулось на бок. Движение на участке автодороги затруднено по одной полосе, возгорания и разлива топлива нет», — сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел на трассе А-108. В результате столкновения погибли 4 человека, еще 10 получили ранения.