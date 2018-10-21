Посольство России подтвердило гибель россиян на Кипре

Российское посольство на Кипре подтвердило появившуюся в СМИ информацию о падении со скалы автомобиля, в котором находились два туриста из России. Об этом сообщается в фейсбуке ведомства.

Отмечается, что 20 октября двое россиян, находившиеся в автомобиле, упали с обрыва, когда ехали от Лачи к Акамасу.

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«Сотрудники консульского отдела Посольства находятся в контакте с местными властями, представителями туроператора и страховой компании», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в национальном парке Акамас на Кипре автомобиль с российскими туристами сорвался со скалы.