СК начал проверку после обрушения моста в Амурской области

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Следственный комитет России начал доследственную проверку после обрушения моста в городе Свободный на полотно Транссиба. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, в настоящее время на месте происшествия работает следственная группа.

Ранее сообщалось, что в городе Свободный виадук обрушился на главный путь Транссибирской железнодорожной магистрали.

Также стало известно, что в момент обрушения по мосту проезжал грузовой автомобиль.