СК начал проверку после обрушения моста в Амурской области
Следственный комитет России начал доследственную проверку после обрушения моста в городе Свободный на полотно Транссиба. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как отмечается, в настоящее время на месте происшествия работает следственная группа.
Ранее сообщалось, что в городе Свободный виадук обрушился на главный путь Транссибирской железнодорожной магистрали.
Также стало известно, что в момент обрушения по мосту проезжал грузовой автомобиль.