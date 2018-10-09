На юго-западе Москвы произошло ДТП, есть жертвы
На юго-западе Москвы в результате ДТП с участием легкового автомобиля погиб один человек. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
По данным агентства, при аварии также пострадал один человек.
Как отмечается, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на матчу уличного освещения.
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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Ленобласти при опрокидывании микроавтобуса пострадали шесть человек.