Приезжий поссорился с москвичкой и поджег ее машину

Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в поджоге автомобиля на северо-западе Москвы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

По данным правоохранителей, инцидент произошел не ул. Ирины Левченко. Отмечается, что прибывшие на место пожарные потушили автомобиль. По предварительным подсчетам, сумма материального ущерба составила миллион рублей.

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«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 59-летний приезжий мужчина. Со слов злоумышленника, он совершил поджог автомобиля из-за личного неприязненного отношения к 61-летней владелице машины, возникшего в ходе бытового конфликта», — сообщили в МВД.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело, приезжий задержан.

Ранее сообщалось, что мужчина попытался поджечь машины у здания Совфеда и загорелся сам.