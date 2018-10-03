В Хабаровске водитель наехала на трех школьниц на пешеходном переходе

В управлении МВД России по Хабаровскому краю проинформировали о ДТП, в котором автомобиль сбил трех школьниц на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел 2 октября на улице Малиновского около дома №37. Женщина за рулем автомобиля совершила наезд на трех девочек, которые воспользовались пешеходным переходом, чтобы перейти дорогу.

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«По словам водителя, ее ослепил свет фар встречной машины», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что одну пострадавшую опустили домой, еще двум потребовалась медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что при столкновении автомобилей на Ставрополье пострадали пять человек.