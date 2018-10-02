Мужчина въехал в группу подростков в Ульяновской области

В городе Барыше Ульяновской области мужчина въехал в толпу подростков, в результате чего погибла 14-летняя девочка, после чего добровольно явился в полицию, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает РИА «Новости».

«Сегодня 30-летний житель Барышского района Ульяновской области, подозреваемый в совершении ДТП, в котором погибла 14-летняя девочка и пострадали еще трое подростков, добровольно явился в органы внутренних дел», — сказала Волк.

Сообщается, что ДТП произошло 30 сентября, мужчина скрылся с места происшествия. На следующий день полицейские установили автомобиль с повреждениями, характерными для подобных ДТП.