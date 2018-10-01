В Москве в ДТП с участием пяти автомобилей пострадали девять человек

В ГИБДД проинформировали о ДТП с участием пяти транспортных средств, в том числе и маршрутки. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным ведомства, инцидент произошел в районе дома №99 на улице Свободы. В результате произошедшего на всем протяжении Планерной улицы образовалась пробка, длина которой превосходит несколько километров.

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«По предварительной информации, пострадали девять человек», — уточнили в МАЦ.

Уточняется, что одну из пострадавших эвакуировали с места ДТП на вертолете.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции Москвы проверяют сообщения о перевозке пушки на тягаче-эвакуаторе по МКАД на севере города.