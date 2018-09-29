В Подмосковье перевернулся автобус

В Подмосковье утром, 29 сентября, после столкновения с автомобилем перевернулся автобус, есть пострадавшие, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МВД.

Сообщается, что инцидент произошел на трассе М-5 «Урал» в Московской области.

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«ДТП произошло на 127 километре трассы М-5 «Урал». В результате столкновения с автомобилем опрокинулся автобус», — рассказали в пресс-службе.

Как отмечается, на месте аварии затруднено движение. Число пострадавших в настоящий момент уточняется.

По данным агентства городских новостей «Москва», погибших в результате ДТП нет. Предварительно известно, что автобус перевозил рабочих.

Ранее сообщалось, что в Крыму в ДТП с автобусом погибли пять человек.