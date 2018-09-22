В Саратове задержали мужчину, раскрашивавшего «зебры» синей краской

В Саратове инспекторы ДПС задержали мужчину, который закрашивал разметку на пешеходных переходах синей краской, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по городу.

Как сообщили в ведомстве, мужчина объяснил свой поступок намерением сделать разметку «ярче, заметнее, веселее».

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«Сегодня в 4.00 (3.00 мск) напротив дома №1 по улице Театральная площадь инспекторы полка ДПС задержали 32-летнего мужчину, который закрашивал синей краской дорожную разметку пешеходного перехода. Мужчина пояснил, что всего лишь хотел сделать разметку ярче, заметнее, веселее», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в отношении мужчины составили административный протокол по статье «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений». Ему грозит административный штраф до 10 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Сыктывкаре сотрудники ГИБДД оштрафовали водителя детского паровозика.