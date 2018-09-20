В Колумбии автомобиль въехал в толпу, есть погибшие

По меньшей мере восемь человек погибли при наезде автомобиля на толпу пешеходов, еще десять получили ранения. Об этом сообщает El Tiempo.

Инцидент произошел в городе Гуадуас. В издании рассказали, что на дороге находилась большая группа людей, которая собирала рассыпавшиеся при ДТП двух автомобилей продукты. В этот момент в них въехала другая машина. По предварительным данным, у автомобиля отказали тормоза.

Ранее сообщалось, что при падении автобуса в пропасть в Колумбии погибли три человека. Отмечалось, что в автобусе находились 20 человек, 13 из них были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.