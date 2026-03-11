Размер шрифта
В США заявили, что Зеленский сходит с ума из-за потраченных в Иране американских ракет

Дэвис: Зеленский паникует из-за операции США против Ирана
Valentyn Ogirenko/Reuters

Подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил, что президент Украины Владимир Зеленский болезненно относится к операции США и Израиля против Ирана, так как она негативно сказывается на поставках оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Зеленский ... сходит с ума, потому что больше не получает ракеты-перехватчики, так как все эти боеприпасы тратим мы с Израилем из-за конфликта на Ближнем Востоке», — поделился Дэвис.

Он добавил, что на фоне паники украинского президента российские военные продолжают успешно продвигаться в зоне спецоперации.

11 марта немецкое издание Spiegel сообщало, что украинское руководство крайне обеспокоено грядущими проблемами с поставками оружия из-за боевых действий на Ближнем Востоке.

В статье отмечается, что высокий спрос на вооружения на Ближнем Востоке вызвал настоящую панику в Киеве. Хотя Соединенные Штаты давно прекратили поставки оружия на Украину, президент Дональд Трамп позволил европейским государствам закупать значительные объемы американской военной техники, а затем поставлять их на Украину. Однако сейчас Вашингтону необходимо пополнить собственные запасы оружия, в частности зенитных управляемых ракет для комплексов противовоздушной обороны Patriot.

Ранее сообщалось, что Зеленский готов обменивать технологии и оружие Украины на ракеты для Patriot.

 
