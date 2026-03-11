Долина впервые ответила на вопрос, кто помог ей справиться с потерей квартиры

Долина сообщила, что ситуация с квартирой показала, что у нее много друзей

Народная артистка России Лариса Долина сообщила, что ситуация с квартирой показала, что у нее много настоящий друзей. Такое признание певица сделала в ходе пресс-конференции, пишет РИА Новости.

«Очень многие, практически все меня поддержали — за что я сейчас, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех», — сказала знаменитость в ответ на вопрос о том, кто поддержал ее в сложившейся ситуации.

Долина добавила, что это ситуация показала ей, что у нее много друзей среди музыкантов и коллег по цеху. Артистка отметила, что первый, кто протянул ей руку помощи, оказался саксофонист, народный артист России Игорь Бутман.

«Справилась, как видите. Жива, здорова, даже улыбалась», — заключила она.

До этого бизнесмен Юрий Растегин рассказал, что друзья Ларисы Долиной собираются купить ей недвижимость. По его словам, совсем скоро у певицы вновь будет своя крыша над головой. При этом он не стал уточнять, что именно хотят подарить друзья Долиной — квартиру или дом. Растегин сообщил, что артистка пока не разрешила делиться подробностями.

Долина больше года отказывалась съехать из квартиры в Хамовниках, которую сама продала за 112 млн рублей. Покупательница с двумя маленькими детьми Полина Лурье осталась без жилья и денег, а артистка заявила, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды принимали решения в пользу звезды, но 16 декабря 2025 года высшая судебная инстанция встала на сторону покупательницы.

19 января исполнительницу выселили из квартиры. Сейчас Долина вынуждена снимать жилье.

Ранее Долина усилила охрану из‑за провокаций.