Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Политика

Венгерская комиссия прибыла на Украину для инспекции нефтепровода «Дружба»

Комиссия из Венгрии прибыла на Украину для проверки на нефтепроводе «Дружба»
Bernadett Szabo/Reuters

Венгерская делегация прибыла на Украину для проведения инспекции на нефтепроводе «Дружба», работа которого была остановлена по решению Киева. Об этом пишет венгерское издание Index.

Комиссию возглавил государственный секретарь министерства энергетики Венгрии Габор Цепек.

Как писал до этого представитель правительства Венгрии Золтан Ковач, неизвестно, пустят ли делегацию на украинскую территорию.

6 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна прекратит транзит критически важных для Украины поставок через свою территорию, пока Киев не запустит нефтепровод «Дружба».

Перед этим госсекретарь Цепек предложил Украине в течение трех дней либо восстановить транзит российской нефти, либо допустить группу инспекторов для осмотра трубопровода «Дружба».

Ранее Венгрия пригрозила силой заставить Украину возобновить работу «Дружбы».

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!