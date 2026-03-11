Венгерская комиссия прибыла на Украину для инспекции нефтепровода «Дружба»

Комиссия из Венгрии прибыла на Украину для проверки на нефтепроводе «Дружба»

Венгерская делегация прибыла на Украину для проведения инспекции на нефтепроводе «Дружба», работа которого была остановлена по решению Киева. Об этом пишет венгерское издание Index.

Комиссию возглавил государственный секретарь министерства энергетики Венгрии Габор Цепек.

Как писал до этого представитель правительства Венгрии Золтан Ковач, неизвестно, пустят ли делегацию на украинскую территорию.

6 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна прекратит транзит критически важных для Украины поставок через свою территорию, пока Киев не запустит нефтепровод «Дружба».

Перед этим госсекретарь Цепек предложил Украине в течение трех дней либо восстановить транзит российской нефти, либо допустить группу инспекторов для осмотра трубопровода «Дружба».

Ранее Венгрия пригрозила силой заставить Украину возобновить работу «Дружбы».