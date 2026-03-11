Стало известно, что главред Readovka не признал вину в мошенничестве

Основатель издания Readovka Алексей Костылев не признал вину по делу о хищении более миллиарда рублей у Минобороны РФ. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник.

»Костылеву было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признал», — сказали журналистам.

Он был задержан 27 февраля по подозрению в мошенничестве. 25 февраля его вызвали на допрос по делу о мошенничестве в особо крупном размере и поместили в изолятор временного содержания. Адвокат просил отправить основателя Readovka под домашний арест в подмосковном Щелково.

Позднее медиахолдинг опубликовал обращение в своем Telegram-канале. В нем говорится, что Костылев является основателем холдинга «Ридовка», и компания ценит его вклад в формирование патриотической повестки в российской медиасреде, а также благодарна за многолетнюю совместную работу и профессиональный вклад.

В конце октября 2024 года медиаменеджер попал в ДТП в деревне Рухань Смоленской области. Он ехал на квадроцикле, в результате аварии его выбросило из транспортного средства. Тогда врачи областной клинической больницы в Смоленске провели мужчине операцию и стабилизировали его состояние. Позже медиаменеджера доставили в Москву. Костылев пришел в сознание лишь спустя примерно две недели после ДТП. В январе 2025 года он выписался из больницы.

Ранее агентство Ura.ru стало частью холдинга Readovka.