Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

Стало известно, что главред Readovka не признал вину в мошенничестве

Экс-главреду Readovka Костылеву предъявили обвинения в хищении 1 млрд руб
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Основатель издания Readovka Алексей Костылев не признал вину по делу о хищении более миллиарда рублей у Минобороны РФ. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник.

»Костылеву было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признал», — сказали журналистам.

Он был задержан 27 февраля по подозрению в мошенничестве. 25 февраля его вызвали на допрос по делу о мошенничестве в особо крупном размере и поместили в изолятор временного содержания. Адвокат просил отправить основателя Readovka под домашний арест в подмосковном Щелково.

Позднее медиахолдинг опубликовал обращение в своем Telegram-канале. В нем говорится, что Костылев является основателем холдинга «Ридовка», и компания ценит его вклад в формирование патриотической повестки в российской медиасреде, а также благодарна за многолетнюю совместную работу и профессиональный вклад.

В конце октября 2024 года медиаменеджер попал в ДТП в деревне Рухань Смоленской области. Он ехал на квадроцикле, в результате аварии его выбросило из транспортного средства. Тогда врачи областной клинической больницы в Смоленске провели мужчине операцию и стабилизировали его состояние. Позже медиаменеджера доставили в Москву. Костылев пришел в сознание лишь спустя примерно две недели после ДТП. В январе 2025 года он выписался из больницы.

Ранее агентство Ura.ru стало частью холдинга Readovka.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!