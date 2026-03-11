Премьер Испании назвал ошибкой защиту действий США в Иране

В Европе не сложилось единого отношения к войне в Иране, а защита действий США и Израиля является ошибкой. Об этом в интервью elDiario.es заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

По его словам, в Европе так и не сложилось единой позиции в отношении конфликта США, Израиля и Ирана. Он отметил, что Испания, в свою очередь, «всегда придерживалась одной и той же последовательной позиции», которая находила отклик у значительной части европейского общества.

«В Европейском союзе, в отличие от ситуации с Украиной, не появилось единой позиции. <…> Будут политические проекты, защищающие войну в Иране, но я считаю, что они ничему не научились и продолжают совершать ошибки», — отметил он.

Также Санчес подчеркнул, что сейчас «трудно предсказать», чем закончится конфликт, однако «наименее затратной мерой», которая спасет больше всего жизней, будет остановка военных действий.

«Пусть эта война закончится как можно скорее», — подчеркнул он.

После атаки США и Израиля на Иран Педро Санчес осудил их удары, также Испания запретила Трампу использовать свои военные базы для военных действий против Тегерана. Также Санчес заявил, что Испания не станет соучастником вредных для мира действий – даже под угрозой ответных мер Вашингтона.

Ранее в Испании выступили против требования США к странам НАТО.