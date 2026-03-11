Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

Премьер Испании назвал ошибкой защиту действий США в Иране

Премьер Санчес: защитники войны в Иране продолжают совершать ошибки
Heinz-Peter Bader/AP

В Европе не сложилось единого отношения к войне в Иране, а защита действий США и Израиля является ошибкой. Об этом в интервью elDiario.es заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

По его словам, в Европе так и не сложилось единой позиции в отношении конфликта США, Израиля и Ирана. Он отметил, что Испания, в свою очередь, «всегда придерживалась одной и той же последовательной позиции», которая находила отклик у значительной части европейского общества.

«В Европейском союзе, в отличие от ситуации с Украиной, не появилось единой позиции. <…> Будут политические проекты, защищающие войну в Иране, но я считаю, что они ничему не научились и продолжают совершать ошибки», — отметил он.

Также Санчес подчеркнул, что сейчас «трудно предсказать», чем закончится конфликт, однако «наименее затратной мерой», которая спасет больше всего жизней, будет остановка военных действий.

«Пусть эта война закончится как можно скорее», — подчеркнул он.

После атаки США и Израиля на Иран Педро Санчес осудил их удары, также Испания запретила Трампу использовать свои военные базы для военных действий против Тегерана. Также Санчес заявил, что Испания не станет соучастником вредных для мира действий – даже под угрозой ответных мер Вашингтона.

Ранее в Испании выступили против требования США к странам НАТО.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!