Наука

В Германии нашли фрагмент потенциально старейшего пистолета страны

Arkeonews: в Германии нашли возможный фрагмент пистолета 1390 года
Landkreis Prignitz

Археологи из Берлинского университета прикладных наук HTW обнаружили на северо-востоке Германии бронзовый фрагмент, который может оказаться частью одного из самых ранних ручных огнестрельных оружий в стране. Предположительно, артефакт датируется 1390-м годом. О находке сообщает портал Arkeonews.

Фрагмент длиной около шести сантиметров был найден в 2023 году во время археологического обследования в районе Клетцке (федеральная земля Бранденбург). Находку обнаружил волонтер-охранник культурного наследия Матиас Дассе. После предварительного анализа специалисты предположили, что бронзовая деталь является передней частью ранней ручной пушки — одного из первых типов переносного порохового оружия.

По мнению исследователей, находка может датироваться 1390-м годом. Если эта гипотеза подтвердится, фрагмент станет старейшим археологическим свидетельством использования ручного огнестрельного оружия в Германии. Сейчас самым ранним точно датированным образцом в Европе считается пистолет Tannenbergbüchse 1399 года, хранящийся в Германском национальном музее в Нюрнберге.

Историки предполагают, что обнаруженный фрагмент может быть связан с осадой замка Клетцке в 1390 году. Этот конфликт описан в средневековых хрониках францисканского летописца Детмара из Любека. Согласно источникам, войска герцогов Генриха I Брауншвейг-Люнебургского и Эрика IV Саксен-Лауэнбургского выступили против влиятельной семьи Квитцовых, владевшей этим регионом.

Дополнительные раскопки, проведенные в 2024–2025 годах, выявили многочисленные артефакты и следы укреплений, подтверждающие, что в районе Клетцке происходили значительные боевые действия.

Археологи отмечают, что оружие, вероятно, было привезено в регион извне — возможно, из осадного лагеря участвовавших в конфликте войск. Исследования продолжаются, и специалисты надеются уточнить датировку и происхождение находки в ходе дальнейших раскопок.

Ранее странная любовь шимпанзе к кристаллам раскрыла новую сторону древних людей.

 
