В ЕК высказались о возможности профинансировать ремонт «Дружбы»

Европейская комиссия (ЕК) рассматривает возможность финансирования ремонта трубопровода «Дружба», однако пока окончательного решения нет. Об этом в ходе брифинга заявила представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен, трансляция велась на сайте ЕК.

«Европейская комиссия готова содействовать в поиске решений по восстановлению поставок по «Дружбе», вплоть до финансирования, но пока конкретики нет», — сказала она.

6 марта пресс-секретарь Еврокомиссии Олоф Жилл сообщил, что ЕК изучает, как можно помочь ремонту нефтепровода «Дружба», например, финансово.

Украина в конце января приостановила транзит российской нефти через трубопровод «Дружба». По данным Киева, это было вызвано повреждениями оборудования на западе страны, вызванными ударами. Это привело к прекращению поставок нефти в Словакию и Венгрию. В ответ Венгрия заблокировала в Европейском союзе принятие нового пакета санкций против России и выделение Украине кредита в размере €90 млрд.

Ранее в ЕК признали, что знают причины остановки «Дружбы».