Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммадом ибн Заид Аль Нахайяном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе беседы Путин поздравил главу ОАЭ с 65-летием, пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов, а также отметил его большой личный вклад в укрепление стратегического партнерства между Россией и ОАЭ.

В пресс-службе Кремля уточнили, что с обеих сторон были констатированы динамично развивающиеся дружественные российско-эмиратские отношения на всех направлениях.

Кроме того, лидеры продолжили обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, которая оборачивается тяжелыми последствиями для Ирана, а также для арабских стран. Путин подчеркнул необходимость прекращения дальнейшей эскалации конфликта и его урегулирования путем переговоров.

До этого Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и высказались за скорейшее прекращение боевых действий и урегулирование ситуации в регионе политико-дипломатическими средствами.

Ранее РФ обсудила со странами Персидского залива проект урегулирования конфликта в регионе.