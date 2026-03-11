Размер шрифта
Судно загорелось в Ормузском проливе после атаки с воздуха

ONA: пожар начался на атакованном в Ормузском проливе судне под флагом Таиланда
iribnews/Telegram

Пожар начался на коммерческом судне MAYUREE NAREE, плывущем под флагом Таиланда, после удара в Ормузском проливе. Об этом сообщает государственное агентство Oman News Agency (ONA).

Отмечается, что Военно-морские силы (ВМС) Омана смогли спасти 20 членов экипажа, имеющих тайское гражданство. В свою очередь, ВМС Таиланда подтвердили, что сухогруз был атакован с воздуха.

Еще три члена экипажа числятся пропавшими без вести. В настоящее время на месте происшествия проводятся поисково-спасательные операции.

Удар по кораблю произошел утром 11 марта. Как писало агентство Al Jazeera, судно было поражено снарядами, когда оно находилось на расстоянии около 11 морских миль (18 км) к северу от Омана.

До этого иранские власти заявили, что не перекрывали Ормузский пролив и продолжают взаимодействовать с проходящими по нему судами согласно международным протоколам. При этом 3 марта замкомандующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Акбарзаде заявил, что Иран на фоне военных действий с США и Израилем запретил движение через него всех судов, в том числе нефтяных, коммерческих и рыболовных.

Ранее разведка США получила данные о минировании Ираном Ормузского пролива.

 
