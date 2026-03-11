Размер шрифта
Захарова пошутила над словами фон дер Ляйен о российском газе

Захарова: глава ЕК Фон дер Ляйен забыла дополнить заявление о российском газе
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости/Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале прокомментировала заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что возвращение Европейского союза к закупкам российского газа стало бы стратегической ошибкой.

Дипломат иронично отметила, что, по ее мнению, в высказывании не хватало уточнения о том, что российский газ помог Евросоюзу избежать серьезных экономических проблем.

Председатель Еврокомиссии накануне призналась, что сокращение доли атомной энергетики в Евросоюзе с 1990 года было стратегической ошибкой властей.

После этого спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ответил фон дер Ляйен. Он заявил, что если председатель Еврокомиссии начнет признавать стратегические ошибки, то их список может оказаться очень длинным.

Ранее Европе посоветовали вернуться к закупкам российской нефти и газа.

 
