Захарова пошутила над словами фон дер Ляйен о российском газе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале прокомментировала заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что возвращение Европейского союза к закупкам российского газа стало бы стратегической ошибкой.

Дипломат иронично отметила, что, по ее мнению, в высказывании не хватало уточнения о том, что российский газ помог Евросоюзу избежать серьезных экономических проблем.

Председатель Еврокомиссии накануне призналась, что сокращение доли атомной энергетики в Евросоюзе с 1990 года было стратегической ошибкой властей.

После этого спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ответил фон дер Ляйен. Он заявил, что если председатель Еврокомиссии начнет признавать стратегические ошибки, то их список может оказаться очень длинным.

Ранее Европе посоветовали вернуться к закупкам российской нефти и газа.