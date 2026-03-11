Размер шрифта
АТОР оценил ущерб туроператоров России из-за ситуации на Ближнем Востоке

АТОР оценил ущерб туроператоров РФ из-за ситуации с Ираном в 5-6 млрд рублей
beton studio/Shutterstock/FOTODOM

Ущерб российских туроператоров из-за конфликта на Ближнем Востоке оценивается в 5-6 млрд рублей. Об этом РИА Новости рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян.

По его словам, с Ближнего Востока туристов почти отовсюду вывезли совместно силами российских и арабских перевозчиков. Однако есть направления, куда туристы летали с помощью арабских перевозчиков транзитом: Шри-Ланка, Танзания и Таиланд. Покупка альтернативных билетов для туристов и продление проживания там тоже ложится на плечи туроператоров.

По словам вице-президента АТОР, также предстоит оценить ущерб от возврата средств за несостоявшиеся туры.

До этого сообщалось, что группа в составе 74 российских туристов, находившихся на круизных лайнерах в Дохе, покинула Катар и въехала на территорию Саудовской Аравии на двух автобусах.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским авиабазам на Ближнем Востоке. Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что более 3 тыс. российских туристов не могут покинуть Шри-Ланку.

 
