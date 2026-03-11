В ВСУ раскрыли подробности удара по Брянску

Пресс-служба 413-го полка СБС ВСУ рассказала об участии в ударе по Брянску

В ракетном ударе по Брянску участвовал 413-й полк сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба подразделения.

Согласно заявлению пресс-службы, операторы дронов полка участвовали в аэроразведке целей, по которым был нанесен ракетный удар. Из сообщения также следует, что дронам якобы удалось зафиксировать момент атаки.

413-й полк «Рейд» основали осенью 2024 года. В 2024-2025 годах участвовал в боях в Курской области, затем переброшен на юг Донецкой народной республики.

10 марта ВСУ атаковали Брянск при помощи крылатых ракет Storm Shadow класса «воздух-земля» с большой дальностью действия. Один из прилетов пришелся на завод «Кремний Эл», где производят микросхемы для мобильных устройств. Кроме того, были атакованы гражданские объекты. Украина признала ответственность за удар.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что украинские формирования нанесли удар по Брянску, использовав не менее восьми ракет.

