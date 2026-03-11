Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

«Никто не хочет запрещать»: в Госдуме раскрыли главную цель замедления Telegram

Депутат Свинцов: Telegram в РФ замедляют не потому, что хотят заблокировать
Григорий Сысоев/РИА Новости

Власти России в вопросах регулирования интернет-ресурсов преследуют одну главную цель – заставить все компании соблюдать законодательство. Никто не хочет запрещать компаниям вести бизнес, поэтому и Telegram стремятся отрегулировать, а не заблокировать, заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.

«Telegram — это всего лишь 1 из 1000 пунктов в вопросах связи, которые надо отрегулировать государству. Нет никакой задачи все запретить, но есть задача отрегулировать», — подчеркнул депутат в пресс-центре НСН.

По его мнению, любое «адекватное» руководство компании должно согласиться соблюдать законы страны, на территории которой предоставляет услуги. Сделать это просто – основать ООО и начать взаимодействовать с органами можно за три дня, повысив таким образом безопасность пользователей, убежден Свинцов.

Сегодняшнее замедление мессенджера он назвал одним из временных неудобств, пояснив, что у россиян все равно будут альтернативы подобным площадкам, так как «государство все предложит».

«Все могут вернуться на наш рынок и честно и легально работать. У нас такие же законы, как в Европе и в Америке», — заключил депутат.

До этого глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что ключевая проблема в вопросе регулирования интернета в и конкретно работы мессенджеров в России – это непоследовательность государственной политики. Примером этому может служить Telegram, борьбу с которым государство начало еще десять лет назад и ведет до сих пор, подчеркнул он.

Юрист ранее оценил вероятность введения полного запрета на использование Telegram.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!