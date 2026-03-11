«Никто не хочет запрещать»: в Госдуме раскрыли главную цель замедления Telegram

Депутат Свинцов: Telegram в РФ замедляют не потому, что хотят заблокировать

Власти России в вопросах регулирования интернет-ресурсов преследуют одну главную цель – заставить все компании соблюдать законодательство. Никто не хочет запрещать компаниям вести бизнес, поэтому и Telegram стремятся отрегулировать, а не заблокировать, заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.

«Telegram — это всего лишь 1 из 1000 пунктов в вопросах связи, которые надо отрегулировать государству. Нет никакой задачи все запретить, но есть задача отрегулировать», — подчеркнул депутат в пресс-центре НСН.

По его мнению, любое «адекватное» руководство компании должно согласиться соблюдать законы страны, на территории которой предоставляет услуги. Сделать это просто – основать ООО и начать взаимодействовать с органами можно за три дня, повысив таким образом безопасность пользователей, убежден Свинцов.

Сегодняшнее замедление мессенджера он назвал одним из временных неудобств, пояснив, что у россиян все равно будут альтернативы подобным площадкам, так как «государство все предложит».

«Все могут вернуться на наш рынок и честно и легально работать. У нас такие же законы, как в Европе и в Америке», — заключил депутат.

До этого глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что ключевая проблема в вопросе регулирования интернета в и конкретно работы мессенджеров в России – это непоследовательность государственной политики. Примером этому может служить Telegram, борьбу с которым государство начало еще десять лет назад и ведет до сих пор, подчеркнул он.

