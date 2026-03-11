Размер шрифта
На Сахалине мужчина вонзил нож женщине в шею, отмечая с ней 8 Марта

Сахалинец поздравил знакомую с 8 Марта и ударил ее ножом в шею
Tsuguliev/Shutterstock/FOTODOM

На Сахалине мужчина вонзил в нож в шею знакомой, с которой отмечал 8 Марта. Об этом сообщает СУ СКР по Сахалинской области.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ возбудили против 48-летнего жителя Невельского района. Инцидент произошел ночью 8 марта в квартире на улице Вокзальная в селе Стародубское Долинского района.

По данным следствия, обвиняемый распивал спиртные напитки вместе с 53-летней женщиной и ее сожителем. В какой-то момент гость поссорился с хозяйкой дома и, затаив обиду, нанес удар ножом в область шеи потерпевшей.

Однако нападавший не смог довести до конца свой преступный умысел, так как партнер женщины вызвал скорую, и медики своевременно оказали ей необходимую помощь.

Ранее мужчина расправился с бывшей женой в Международный женский день за отказ в сексе.

 
