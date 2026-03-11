В России оценили опасность переброшенных в Румынию солдат и истребителей США

Переброс 500 американских солдат на базы в Румынии не обеспечит сильной поддержки Соединенным Штатам, где бы они ни решили этих солдат использовать. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

«Официально Штаты хотят использовать этих солдат и истребители для поддержки операции на Ближнем Востоке, но мы понимаем, что Румыния близка и к Украине. Даже если Штаты будут использовать этих солдат против России, то они не представляют большой угрозы. 500 человек — это всего лишь усиленный батальон. Это не очень много людей по сравнению с тем контингентом, что уже размещен у США в Европе», — пояснил военный эксперт.

Он напомнил, что на американских базах по всей Европе на данный момент находится около 80 тыс. солдат, так что 500 человек — это, по сути, капля в море.

«Единственное, что может представлять потенциальную угрозу, — это истребители. Вот они могут оказаться в небе Украины. Хотя американцы всегда подчеркивают, что никакой непосредственной военной поддержки Киеву они не оказывают», — заключил Литовкин.

Соединенных Штаты Америки могут временно разместить в Румынии до 500 военных и истребители для поддержки операции на Ближнем Востоке. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Вашингтон намерен направить несколько самолетов на авиабазу Михаил Когэлничану, где будут проводиться более широкие операции по материально-техническому обеспечению и дозаправке... США также планируют направить в Румынию до 500 солдат», — говорится в материале агентства.

