Одна из стран Евросоюза отозвала посла в Израиле

Испания отозвала посла в Израиле на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Испания отозвала своего посла в Израиле на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом говорится в указе министерства иностранных дел страны, опубликованном в официальном государственном вестнике.

«Освободить Ану Марию Саломон Перес от должности посла Испании в Израиле, поблагодарив ее за оказанные услуги», — говорится в заявлении.

Соответствующее решение принято по предложению министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса.

До этого премьер-министр Испании Педро Санчес осудил военные действия США и Израиля против Ирана. Страна запретила американцам использовать свои военные базы для атаки на Иран и выслала танкеры Военно-воздушных сил США. После этого глава Белого дома заявил, что США намерены разорвать все торговые отношения с Испанией.

Ранее Боррель поддержал правительство Испании, которое осудило атаку США и Израиля на Иран.