Эксперт объяснил прошлогодний отказ США от украинских технологий противодействия дронам

Политолог Данила Гуреев в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал публикацию Axios о том, что США в прошлом году отказались от предложения Украины приобрести технологию перехвата иранских ударных беспилотников.

Эксперт отметил, что если бы американскому лидеру Дональду Трампу нужны были услуги Киева, он бы не задумываясь дал соответствующую команду, однако пока он обходится без подобных действий.

«Дональд Трамп не идет на такого рода дипломатические риски. <...> Он отлично понимает, что, если сейчас он обратится к [президенту Украины Владимиру] Зеленскому за помощью, то Зеленский потребует от него что-то взамен. А что может от него потребовать Зеленский взамен? Да очень просто: в рамках общего конфликта выступать на позиции Украины», — отметил Гуреев.

Как пишет Axios, на закрытой встрече в Белом доме 18 августа 2025 года Зеленский предложил Трампу беспилотники-перехватчики в качестве способа укрепить связи. Украинцы представили американским чиновникам презентацию в PowerPoint, на которой была показана карта Ближнего Востока и содержалось предупреждение о том, что Иран совершенствует конструкцию своего беспилотника «Шахед».

7 марта газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что представители Пентагона приезжали на Украину для обсуждения возможного содействия Киева в отражении ударов иранских беспилотников на Ближнем Востоке.

9 марта Трамп позвонил российскому коллеге Владимиру Путину. Во время беседы стороны обсудили актуальную международную ситуацию. Разговор длился около часа.

Ранее Зеленский пожаловался на Трампа.