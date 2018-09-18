Число погибших в ДТП с автобусами под Воронежем выросло до пяти

Число погибших в результате столкновения двух автобусов Новоусманском районе Воронежской области возросло до пяти человек. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на источник.

Согласно предварительным данным, одна из машин остановилась на обочине из-за поломки. В этот момент в нее влетела другая.

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Ранее сообщалось, что три человека погибли, 18 получили ранения при столкновении двух автобусов в Воронежской области.

Инцидент произошел на 525 километре федеральной автодороги М-4 «Дон», возле поворота на Новую Усмань.