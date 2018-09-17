Эксперт оценил запрет сотрудникам ГИБДД снимать номера с автомобилей

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр прокомментировал запрет сотрудникам ГИБДД снимать автомобильные номера. Об этом сообщает RT.

Эксперт выразил мнение, что данный запрет защитит автовладельцев от злоупотреблений со стороны сотрудников госавтоинспекции.

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«Совершенно верно, что автовладельцы будут в большей безопасности, они будут защищены от мелкой коррупции, мелких домогательств и в принципе от злоупотреблений сотрудниками ГИБДД своими должностными полномочиями», — сказал Хайцеэр.

Он отметил, что теперь у автомобилистов появляется возможность доехать до места назначения, однако Хайцеэр подчеркнул, что трудностей в органах ГИБДД при перерегистрации автомобиля избежать не удастся.

Ранее сообщалось, что сотрудников ГИБДД лишили права снимать номера с машин.