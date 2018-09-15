На юге Москвы произошло ДТП, есть жертвы
На юге Москвы в результате столкновения двух автомобилей погиб один человек. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.
По данным агентства, при аварии также пострадали два человека.
Как отмечается, ДТП произошло в столичном районе Нагатино-Садовники.
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В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли шесть человек.
Как отмечалось, при аварии также пострадали три человека.