В Москве поймали фальшивых сотрудников дорожного патруля

Представители московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) написали в официальном твиттере, что в Москве пойманы фальшивые сотрудники ведомства.

Ранее в ЦОДД сообщали, что в Москве появилась банда аферистов, члены которой представлялись сотрудниками дорожного патруля и требовали у водителей денежное вознаграждение за помощь.

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»ГИБДД задержала автомобиль,водители которого под видом сотрудников ЦОДД предлагали помощь за деньги», — говорится в твиттере ведомства.

Отмечается, что с автомобиля уже сняты логотипы ведомства, а водителей доставили в «органы» для проверки.

В ЦОДД напомнили, что сотрудники ведомства не берут денег за оказание любой помощи и призвали автомобилистов быть внимательными.