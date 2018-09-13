В Москве поймали фальшивых сотрудников дорожного патруля
Представители московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) написали в официальном твиттере, что в Москве пойманы фальшивые сотрудники ведомства.
Ранее в ЦОДД сообщали, что в Москве появилась банда аферистов, члены которой представлялись сотрудниками дорожного патруля и требовали у водителей денежное вознаграждение за помощь.
»ГИБДД задержала автомобиль,водители которого под видом сотрудников ЦОДД предлагали помощь за деньги», — говорится в твиттере ведомства.
Отмечается, что с автомобиля уже сняты логотипы ведомства, а водителей доставили в «органы» для проверки.
В ЦОДД напомнили, что сотрудники ведомства не берут денег за оказание любой помощи и призвали автомобилистов быть внимательными.
ГИБДД задержала автомобиль,водители которого под видом сотрудников #ЦОДД предлагали помощь за деньги. Логотип уже снят с кузова, водители будут доставлены в органы для проверки.— ЦОДД (@gucodd) 13 сентября 2018 г.
Напоминаем, что #дорожныйпатруль не берет денег за оказание любой помощи на дороге. Будьте внимательны pic.twitter.com/42HqJR278M