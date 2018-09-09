В МВД Абхазии рассказали о ДТП, в котором погиб премьер республики

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В результате ДТП, в котором погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия, также пострадали два человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

«Предположительно автомобиль, в котором ехал премьер-министр, ушел в кювет», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, при аварии также пострадали два человека.

В настоящее время соответствующие службы выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее пресс-секретарь президента Абхазии Наала Авидзба заявил, что гибель Гагулия является несчастным случаем.

9 сентября стало известно, что премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в результате ДТП.