Минфин поддерживает идею повышения штрафов за езду без ОСАГО

Вопрос повышения штрафа за езду без ОСАГО является актуальным, передает РИА «Новости» заявление заместителя министра финансов Алексея Моисеева.

«Что касается штрафов, вопрос их повышения можно обсуждать. Все-таки должна быть сопоставимость между штрафами и экономической составляющей, выгодой, которую человек получил», — сказал он.

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По его словам, люди, которые ездят без полиса ОСАГО, представляют собой общественную опасность.

«Мои права как добропорядочного участника дорожного движения нарушаются людьми, которые виноваты в ДТП и не имеют ОСАГО, они не возместят мне ущерб», — отметил Моисеев.

По мнению замминистра, автомобили без полиса ОСАГО надо фиксировать на камеры, но в вопросе есть и развилка, которую нужно разрешить.

«В принципе если происходит фиксация через камеры, человек проехал 10 раз без полиса — 10 раз получил штраф? С другой стороны, люди будут говорить, что нельзя за одно нарушение брать штраф больше одного раза. Это надо будет доказывать. Если рассуждать рационально, человек совершил одну поездку в один день без полиса и его поймали, то нарушение все равно одно», — добавил он.

Ранее страховщики предложили ограничить срок обращения за выплатой по ОСАГО.