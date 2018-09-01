В Москве легковушка въехала в бетонную стену, водитель погиб

В столичном районе Печатники водитель легкового автомобиля Lada не справился с управлением и совершил столкновение с бетонным забором. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

Представители МВД отметили, что инцидент произошел 31 августа около двух часов ночи в Проектируемом проезде №4294 в районе д. 1А.

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«Неизвестный водитель, управляя автомобилем Lada Vesta не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (бетонный забор)», — говорится в сообщении ведомства.

По данным столичного МВД, в результате аварии водитель скончался на месте. Пассажирка автомобиля была доставлена в больницу с «различными травмами».

Ранее сообщалось, что в Москве в результате столкновения опрокинулась машина скорой помощи.