Внедорожник выехал на пешеходные аллеи Детского парка в Крыму

Сотрудники правоохранительных органов приступили к проверке по факту выезда водителя внедорожника на пешеходные аллеи Детского парка в Симферополе, сообщили представитель Главного управления Министерства внутренних дел России по Крыму, передает РИА «Новости».

По словам и.о. директора парка Дианы Первушиной, утром 27 августа мужчина выехал на пешеходные аллеи парка.

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«Он сказал, что это его мечта – приехать, выпить кофе и сфотографироваться. Я не могу точно сказать, но мне показалось, что он был нетрезв», — сказала Первушина.

Она отметила, что сотрудники парка вызвали полицию и своими силами уговорили водителя уехать. Они также сделали фотографии и подали заявление в полицию. К моменту прибытия на место полицейских водитель уехал.

По факту произошедшего проводится проверка.