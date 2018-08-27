В Петербурге после тройного ДТП СК начал проверку подъема пролета моста
Главное Следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербурге сообщило о начале проверки по факту внезапного подъема Володарского моста в Санкт-Петербурге, ставшего причиной тройного ДТП, передает РИА «Новости».
«В результате пострадали 3 местных жителя, которые с телесными повреждениями различной степени тяжести были госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказали квалифицированную медицинскую помощь», — говорится в тексте официального сообщения.
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Отмечается, что процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в ДТП попали три автомобиля из-за самопроизвольного разведения Володарского моста.