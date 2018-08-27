Под Волгоградом столкнулись три автомобиля, есть погибшие
В управлении МВД по Волгоградской области столкнулись три транспортных средства, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, инцидент произошел на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград. Там столкнулись Hyundai, Suzuki SX4 и «ВАЗ-2105». При этом Hyundai воспламенилась от удара и сгорела.
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«От полученных травм на месте аварии скончались 43-летняя женщина-водитель автомашины Suzuki и ее пассажирка», — говорится в заявлении.
По данным МВД, после ДТП двух пассажиров Suzuki и двух пассажиров Hyundai, среди которых есть дети, госпитализировали.
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