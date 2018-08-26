В Татарстане грузовик столкнулся с поездом
В Татарстане на железнодорожном переезде грузовик столкнулся с грузовым поездом, в результате чего три вагона сошли с рельсов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МВД.
«На железнодорожном переезде «Шугуровский» в Альметьевском районе произошло столкновение грузового автомобиля «Урал» с грузовым составом поезда», — говорится в сообщении.
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В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Дагестане три человека погибли при столкновении поезда и легковушки.
Инцидент произошел в Карабудахкентском районе на нерегулируемом железнодорожном переезде около санатория «Каспий». В ДТП попали локомотив и ВАЗ -2114.