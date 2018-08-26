На МКАД произошла массовая авария

На внешней стороне Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) на северо-западе столицы столкнулись шесть легковых автомобилей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

По данным представителя, инцидент произошел на 66-м км внешней стороны МКАД перед въездом на Спасский мост. Отмечается, что столкнулись шесть легковых автомобилей.

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По предварительной информации, пострадал ребенок 2009 года рождения. Еще несколько человек осматривают врачи скорой помощи.

Ранее сообщалось, что ДТП с участием восьми автомобилей произошло в центре Москвы. Отмечалось, что в результате инцидента два человека были госпитализированы в состоянии средней тяжести.