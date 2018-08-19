В МЧС Ставрополья уточнили данные о пострадавших при столкновении автобуса и грузовика

В управлении МЧС по Ставропольскому краю уточнили, что после столкновения автобуса и «КамАЗа» в медицинские учреждения были доставлены 17 человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным ведомства на 8.00 мск, в результате ДТП, во время которого на трассе «Кавказ» в Андроповском районе произошло столкновение рейсового автобуса и грузового автомобиля, пострадали 18 человек, при этом 17 потребовалась госпитализация, еще одному помощь была оказана амбулаторно.

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«В больнице Невинномысска находится 9 человек, двое из которых дети, в больнице Пятигорска госпитализировано 8 человек, трое из них дети», — заявили в МЧС.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате ДТП с участием рейсового автобуса в Ставропольском крае увеличилось до 15 человек.