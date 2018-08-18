Спасатели обнаружили 42 жертвы обрушения моста в Генуе

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В Италии число тех, кто погиб при обрушении моста в Генуе увеличилось до 42. Об этом сообщает RaiNews24.

Согласно имеющейся информации, во время разбора завалов спасатели обнаружили 42 жертву. Также отмечается, что это жертва может быть последней, так как в списке пропавших осталось только одно имя.

Ранее сообщалось, что число погибших при обрушении моста в итальянской Генуе достигло 41. Число погибших выросло, так как спасатели обнаружили под завалами автомобиль, в котором находились родители и их девятилетний сын.