Число погибших при крушении автомобильного моста в Генуе превысило 40

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Число погибших при обрушении моста в итальянской Генуе достигло 41. Об этом сообщает ANSA.

Как уточняется, число погибших выросло, так как спасатели обнаружили под завалами автомобиль, в котором находились родители и их девятилетний сын. В настоящее время поисковые работы на месте обрушения автомобильного моста продолжаются.

Ранее генпрокурор итальянского города Генуя, в котором произошло обрушение моста, Франческо Коцци заявил, что пропавшими без вести все еще могут числится около 20 человек.