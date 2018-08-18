Число погибших при крушении автомобильного моста в Генуе превысило 40
Число погибших при обрушении моста в итальянской Генуе достигло 41. Об этом сообщает ANSA.
Как уточняется, число погибших выросло, так как спасатели обнаружили под завалами автомобиль, в котором находились родители и их девятилетний сын. В настоящее время поисковые работы на месте обрушения автомобильного моста продолжаются.
Ранее генпрокурор итальянского города Генуя, в котором произошло обрушение моста, Франческо Коцци заявил, что пропавшими без вести все еще могут числится около 20 человек.